Без неизменного бантика: обомлеете, на какой красавице женился Никита Михалков (фото)

Никита Михалков женился дважды. Первой избранницей мэтра стала звезда фильма «Алые паруса» Анастасия Вертинская, но этот брак не сложился. А вторая попытка оказалась куда более удачной — с Татьяной Михалковой режиссер счастлив уже много лет.

В молодости супруга Никиты Сергеевича была известна как модель. Она стала первой советской манекенщицей, которая в обычной жизни носила шорты и макси-юбку. Сегодня фишкой Татьяны Евгеньевны считается ее фирменный черный бантик из бархата, но на заре своей карьеры она обходилась без этого аксессуара.

В юности Михалкова могла сойти за настоящую леди. У нее были утонченные черты лица, стройная фигура и слегка отрешенный взгляд, как у актрис немного кино. Глядя на такую красавицу, можно легко объяснить выбор Никиты Сергеевича.

За долгую совместную жизнь супруги воспитали троих детей. Анна, Надежда и Артем стали актерами. Татьяна Михалкова всегда оставалась в тени именитого мужа, но это ее никогда не тяготило.