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«Без нее не справился бы»: певец SHAMAN перестал скрывать, кому обязан всем

31 августа 2023 20:15
«Без нее не справился бы»: певец SHAMAN перестал скрывать, кому обязан всем

Артист рассказал всю правду.

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, считается одним из самых успешных отечественных музыкантов. Концерты артиста проходят с неизменными аншлагами, а поклонники осыпают его комплиментами. И добился этого певец не только собственным трудом.

Как рассказал Дронов, еще несколько лет назад он планировал завязать с музыкальной карьерой. Артисту не удавалось привлечь к себе внимание, поэтому он рассматривал возможность сменить профессию. Но именно супруга Елена помогла Дронову вновь поверить в себя и не бросать любимое дело всей жизни.

«Без нее не справился бы... Помощь Лены нельзя переоценить», — рассказал SHAMAN в интервью ТАСС.

В итоге певцу удалось добиться успеха и прославиться. И он не скрывает, как благодарен супруге за помощь и поддержку, ведь без нее бы уже давно занимался другим делом.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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