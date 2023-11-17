Без нее не обходится ни один хоровод: самая любимая новогодняя песня о елочке оказалась плагиатом

Песню «В лесу родилась елочка» поют и стар, и млад. Она давно перестала быть композицией Бергмана, а стала русской и очень народной. Нет ни одного утренника, корпоратива или вечеринки, где не водили бы хоровод под «Елочку» дети и взрослые.

Оказывается, ничего русского и народного в самой известной новогодней песне СССР и России вовсе нет. Да и написал ее не Бергман. Любимая всеми композиция — это плагиат.

Поэтесса и композитор Эмили Келер из Швеции придумала всем известную музыку аж в 1898 году. А Бергман просто переложил запоминающийся мотив на свой лад и добавил слова.

Правда, для русских людей этот факт ничего не меняет. Как бы ни сложилась судьба композиции-оригинала, «В лесу родилась елочка» — это песня народная и хороводная.

Бергмана бы вряд ли закидали камнями, даже если бы он «подчистую слизал» и музыку, и слова, а не только вдохновился. Ведь кажется, что мелодия уже прописалась у русского человека в генетическом коде.