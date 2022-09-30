Без нее не обходилась ни одна дискотека СССР: ахнете, увидев Си Си Кэтч сейчас

В 80-е годы Каролина Мюллер, более известная как Си Си Кэтч, находилась на вершине музыкального Олимпа. Ее песни были известны всему миру. Многие из них любят и слушают до сих пор, несмотря на то что еще в 90-е звезда пропала с радаров.

Причина этого кроется в том, что знаменитость ушла от своего продюсера Дитера Болена, после чего решила самостоятельно развивать сольную карьеру. По всей видимости, это оказалось не так просто, как думала королева дискотек. Вскоре она поставила свою творческую деятельность на паузу. В нулевых певица попробовала исправить свою ошибку и вернулась к Болену, но повторить былой успех не удалось.

Си Си Кэтч выходит на сцену и сейчас, но делает это крайне редко. Артистка понимает, что вписала свое имя в историю поп-музыки, но время ее триумфа давно прошло. В любом случае знаменитость не унывает и, как отмечают фанаты, прекрасно выглядит. Ранее исполнительница призналась, что секрет ее красоты и молодости — это любовь. «Нужно чаще влюбляться», — заверила своих поклонников Каролина.