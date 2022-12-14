Без нее Болливуда бы не было: ахнете, увидев эту индийскую красавицу (фото)

Создателем и королем Болливуда принято считать легендарного Раджа Капура. Но успеха он вряд ли бы достиг, если бы не его верная спутница — Наргис.

Впервые они появились вместе в картине «Бродяга» 1951 года, где сыграли влюбленных. Драма покорила зрителей по всему миру, особенно горячо фильм приняли в СССР. У публики не было сомнений, что Капур и Наргис и в реальной жизни являются парой.

Яркая красавица-актриса с выразительными глазами не могла не покорить сердце Раджа. Но на самом деле их роман был невозможен. Женатый актер не мог себе позволить интрижку на стороне, учитывая суровые индийские нравы того времени. За кадром Капур и Наргис много лет связывали теплые отношения, не выходящие за рамки дружеских. Они снялись еще во многих лентах, ставших мировыми хитами.

Более опытная актриса стала наставницей Капура — она давала советы начинающему артисту, как себя вести перед камерой, ставить речь и перевоплощаться. Благодарный Радж называл Наргис «матерью его фильмов», главной вдохновительницей и музой. Так, без содействия актрисы мир, возможно, никогда бы и не услышал о короле Болливуда.