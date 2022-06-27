Без наращенных волос и макияжа: вид покинувшей Россию Пугачевой вызвал оторопь

Алла Пугачева взбудоражила поклонников своим внешним видом. Соответствующим снимком поделился Максим Галкин в своем Telegram-канале.

После отъезда Примадонны и ее семьи в Израиль ни певица, ни ее родные активно не пользуются социальными сетями. Знаменитости практически ничего не публикуют, из-за чего каждый их снимок становится сенсацией среди поклонников. В этот раз телеведущий поделился фотографией, на которой Примадонна позирует в изящном белоснежном наряде. Этот образ и шокировал фанатов.

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Как отметили пользователи Сети, в кадре 73-летняя певица выглядит значительно моложе своих лет. Артистка отказалась от наращенных волос и макияжа, что, как уверены фанаты, сделало ее лишь привлекательнее.