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Без наращенных волос и макияжа: вид покинувшей Россию Пугачевой вызвал оторопь

27 июня 2022 11:40
Без наращенных волос и макияжа: вид покинувшей Россию Пугачевой вызвал оторопь

Фанаты не прошли мимо редкой фотографии Примадонны.

Алла Пугачева взбудоражила поклонников своим внешним видом. Соответствующим снимком поделился Максим Галкин в своем Telegram-канале.

После отъезда Примадонны и ее семьи в Израиль ни певица, ни ее родные активно не пользуются социальными сетями. Знаменитости практически ничего не публикуют, из-за чего каждый их снимок становится сенсацией среди поклонников. В этот раз телеведущий поделился фотографией, на которой Примадонна позирует в изящном белоснежном наряде. Этот образ и шокировал фанатов.

Без наращенных волос и макияжа: вид покинувшей Россию Пугачевой вызвал оторопь

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Как отметили пользователи Сети, в кадре 73-летняя певица выглядит значительно моложе своих лет. Артистка отказалась от наращенных волос и макияжа, что, как уверены фанаты, сделало ее лишь привлекательнее.

«Красивая. Такая задорная на этом фото», «Глаз не оторвать», «Роскошно выглядит! Какая молодец», — не скрывают своего восторга поклонники.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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