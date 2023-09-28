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Без надбавок: озвучен размер крохотной пенсии Маршала

28 сентября 2023 15:45
Без надбавок: озвучен размер крохотной пенсии Маршала

Простым пенсионерам завидовать нечему.

Большинству зрителей кажется, что звезды купаются в деньгах. Кроме гонораров за концерты и корпоративы знаменитости получают еще и помощь от государства. Однако не все артисты преклонных лет могут похвастаться колоссальными пенсиями. Недоволен размером выплат и Александр Маршал.

Известный рокер начал свою карьеру в 80-х. Как участник группы «Парк Горького» он прославился на весь мир, а после добился больших успехов в качестве сольного артиста. Заслуги певца перед отечественной культурой оценили и власти. В 2007 году Маршал получил звание «Заслуженный артист России».

Но почетный титул не повлиял на величину пенсии 66-летнего артиста. Александр Маршал жалуется, что ему платят всего 12 тысяч рублей. Все дело в подмосковной прописке исполнителя, который проживает за городом. Его московские коллеги могут похвастаться куда большими выплатами.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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