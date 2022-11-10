Без мужчины хорошо: обладательницы этих имен предпочитают одиночество отношениям

Когда женщина в одиночестве ужинает в ресторане или отправляется в театр без спутника, многие “доброжелатели” сочувственно качают головами: мол, до чего феминизм довел такую умницу и красавицу. Однако эти люди не задумываются над тем, что модные веяния тут не при чем и дама, ставшая предметом пересудов, вовсе не жалеет о том, что ей не с кем пойти на вечеринку или поехать в путешествие. Для некоторых женщин одиночество - сознательный выбор, и они ничуть не стыдятся его. Рассказываем, какие имена чаще всего носят представительницы прекрасного пола, которые предпочти романтическим отношениям свободу и независимость.

Светлана

Имя “Светлана” трактуется как “чистая”. Кажется, что носительница этого красивого имени будет обладать нежным и кротким характером, однако на самом деле Света от природы наделена такими качествами, как стойкость, целеустремленность, упорство.

По словам специалистов в сфере эзотерики, у Светланы очень высокие требования к партнеру, поэтому многие кавалеры пугаются высокой планки. установленной ею, и сбегают.

Однако носительница имени вовсе не страдает от одиночества - она умеет находить свою прелесть в свободе и возможности делать все, что заблагорассудится.

Вера

“Мисс независимость”, - такой титул могли бы неофициально носить обладательницы имени Вера. Девушки, которых родители нарекли этим ярким именем, что называется, с характером: чтобы добиться поставленных высоких целей, Вера долго и упорно работает.

В стремлении достичь самого верха карьерной лестницы эти дамы порой забывают про личную жизнь.

Рядом с собой Вера хотела бы видеть такого же успешного и самодостаточного человека, как она сама. Однако такое везение выпадает ей не так часто - в основном мужчины боятся ее крутого нрава и обходят стороной.

Инга

Женщинам, нареченным именем Инга, присущи властность и амбициозность. Обладательницы этого эффектного имени хорошо знают себе цену и не размениваются на мелочи. Это правило распространяется и на сферу личной жизни.

Кратковременной интрижке с человеком, которого она точно не видит в качестве постоянного партнера, Инга предпочитает одиночество.

Она ничуть не страдает от отсутствия мужчин в своей жизни, напротив, наслаждается свободой и независимостью. Инга находит плюсы в таком положении и пользуется ими на все сто процентов.