Без Мондрус не проходил ни один «Голубой огонек»: за что яркую певицу «отменили» в СССР

Лариса Мондрус считалась одной из главных звезд Советского Союза в 60-х. Без ее участия не проводили большие концерты и музыкальные шоу, песни артистки пела вся страна. Однако уже в 70-х она неожиданно пропала с экранов, а в прессе начали появляться трагичные новости о ее судьбе.

Как оказалось, после смены власти в стране цензура начала более строго относиться к деятелям культуры. Партия хотела видеть на экранах больше патриотизма, поэтому контролировала эстрадных артистов. И Мондрус слышала комментарии о своих песнях, слишком вальяжном поведении на сцене и неприемлемых нарядах.

Месяц от месяца выступлений артистки становилось все меньше, а после 73-го она перестала появляться на публике. Первое время артистка и ее супруг Эгил Шварц мечтали, что ей удастся восстановить карьеру, но после нескольких лет неудач решили эмигрировать.

В СССР после отъезда Мондрус ее объявили предательницей. В прессе регулярно выходили заметки о трагичной судьбе и даже кончине певицы, а ее композиции перепевали другие артисты. Сама исполнительница в это время строила жизнь в Германии, где смогла в итоге добиться успеха.