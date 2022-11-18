Без мистики не обошлось: гибель экс-солиста «А-Студио» пробирает до дрожи

В этом году группа «А-Студио» отметила свой 35-летний юбилей. Принимать поздравления мог бы и Батырхан Шукенов — первый солист популярного коллектива.

Именно вместе с ним группа выпустила такие хиты, как «Джулия», «Стоп, ночь» и «Солдат любви». Но артист захотел развивать сольную карьеру и в 2000 году ушел из «А-Студио». Певец начал выпускать этническую музыку преимущественно на казахском языке. Количество его поклонников заметно сократилось, но свое место на эстраде он все-таки нашел.

Наверняка артист и сегодня радовал бы публику своим творчеством, но его жизнь оборвала ужасная трагедия. В 2015 году Шукенов засветился в шоу «Один в один», где исполнил песню своего приятеля Мурата Насырова «Я — это ты», шокировав зрителей поразительным сходством с покойным коллегой. Когда артист репетировал финальный номер, то почувствовал себя плохо.

Тогда никто и подумать не мог, насколько трагично закончится эта история, в которой без мистики явно не обошлось. В апреле того же года 52-летний Шукенов скончался от инфаркта. После этого он был посмертно признан победителем шоу, в котором его было не отличить от Насырова.