Без медикаментов не обошлось: 54-летний Агутин проболтался о собственном состоянии

Леонид Агутин удивил пользователей Сети, показав содержимое своей сумки. Как признался музыкант, ежедневно с собой он носит средства для укладки, фломастеры для автографов и другие аксессуары. Но внимание поклонников привлекло большое число медикаментов, которые, судя по словам самого артиста, сопровождают его во многих жизненных ситуациях.

«Это для сна... Это тоже для сна, если голова болит», — рассказывает Агутин в видео для Telegram-канала Aleko.

Как отметили пользователи Сети, Агутину пора начинать серьезнее следить за своим здоровьем. Некоторые фанаты признались, что даже начали переживать за музыканта, которому приходится каждый день носить с собой специальную аптечку.