Без матрасов и подушек: в древности славяне спали на нарах, и вот почему

В быту русских крестьян было мало мебели. Изба, в которой они жили, обычно была очень скромно обставлена. Основными предметами мебели были стол и лавки, установленные вдоль стен. Эти лавки служили не только для сидения, но и для сна. Табуретки были редкостью, да и то далеко не у всех.

Даже обычная кровать была роскошью, которую не могли себе позволить все крестьяне. Во многих семьях даже в начале 20-го века кроватей не было вообще. Вместо кроватей крестьяне спали на полу или на печи, используя ее в качестве спального места. Также были распространены полати — это низкие скамейки, на которых можно было расположиться для отдыха.

Однако наиболее распространенным вариантом были нары — широкие деревянные лавки, которые устанавливались в избе и использовались как спальные места. Согласно исследованиям, проведенным в 1920-х, примерно половина крестьян спала на кроватях, около 40% предпочитали спать на полу, примерно 5% использовали печь, 3% спали на полатях, а 1% крестьян отдыхал на нарах.

При этом надо понимать, что нары — это не тюремные лежанки, а широкие и жесткие деревянные лавки, на которых укладывались особо бедные крестьяне для сна или дневного отдыха.