Без Маслякова легендарные «Гардемарины» были бы совсем другими: как «крестный отец» КВН дал дорогу в жизнь звезде советского кино

8 сентября не стало Александра Маслякова — человека, который десятилетиями был синонимом КВН, улыбки и телевизионного праздника. Но для Дмитрия Харатьяна это имя связано еще и с началом его собственной дороги на экране. Народный артист не раз говорил: Масляков стал для него крестным отцом на телевидении.

История началась в декабре 1983 года, когда на экраны вышел «Зеленый фургон». Молодому Харатьяну тогда было 23, и он не только сыграл главную роль, но и исполнил песни к фильму. Эти мелодии услышал Масляков, работавший над новой военно-спортивной передачей «Вираж». Он позвонил артисту и предложил встретиться.

Встреча состоялась у метро: сам Александр Васильевич подъехал на «Жигулях», забрал будущую звезду «Гардемаринов» и повез знакомить с Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым.

Всех их впечатлило, как Харатьян исполняет музыку Максима Дунаевского, и именно его голос прозвучал в заставке программы.

Позже Масляков пригласил Харатьяна на премьеру «Зеленого фургона» в Дом кино — сам отвез, но от совместного похода скромно отказался. А затем снял его в нескольких выпусках «Виража».

Передача просуществовала недолго, но для Дмитрия эти встречи стали судьбоносными.

«Программы нет, но есть память. Я очень благодарен Александру Васильевичу, он многим артистам помог состояться», — говорил Харатьян на прошлогоднем фестивале «Осенний культурный марафон».

Для него Масляков стал настоящим путеводным маяком. И сегодня, вспоминая Александра Васильевича, ясно одно: его главное наследие — не только КВН, но и люди, чью дорогу он однажды подсветил.

