Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Без Маслякова легендарные «Гардемарины» были бы совсем другими: как «крестный отец» КВН дал дорогу в жизнь звезде советского кино

Без Маслякова легендарные «Гардемарины» были бы совсем другими: как «крестный отец» КВН дал дорогу в жизнь звезде советского кино

9 сентября 2025 10:45
Без Маслякова легендарные «Гардемарины» были бы совсем другими: как «крестный отец» КВН дал дорогу в жизнь звезде советского кино

Одна поездка на стареньких «Жигулях» оказалась судьбоносной.

8 сентября не стало Александра Маслякова — человека, который десятилетиями был синонимом КВН, улыбки и телевизионного праздника. Но для Дмитрия Харатьяна это имя связано еще и с началом его собственной дороги на экране. Народный артист не раз говорил: Масляков стал для него крестным отцом на телевидении.

История началась в декабре 1983 года, когда на экраны вышел «Зеленый фургон». Молодому Харатьяну тогда было 23, и он не только сыграл главную роль, но и исполнил песни к фильму. Эти мелодии услышал Масляков, работавший над новой военно-спортивной передачей «Вираж». Он позвонил артисту и предложил встретиться.

Без Маслякова легендарные «Гардемарины» были бы совсем другими: как «крестный отец» КВН дал дорогу в жизнь звезде советского кино

Встреча состоялась у метро: сам Александр Васильевич подъехал на «Жигулях», забрал будущую звезду «Гардемаринов» и повез знакомить с Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым.

Всех их впечатлило, как Харатьян исполняет музыку Максима Дунаевского, и именно его голос прозвучал в заставке программы.

Позже Масляков пригласил Харатьяна на премьеру «Зеленого фургона» в Дом кино — сам отвез, но от совместного похода скромно отказался. А затем снял его в нескольких выпусках «Виража».

Передача просуществовала недолго, но для Дмитрия эти встречи стали судьбоносными.

Без Маслякова легендарные «Гардемарины» были бы совсем другими: как «крестный отец» КВН дал дорогу в жизнь звезде советского кино

«Программы нет, но есть память. Я очень благодарен Александру Васильевичу, он многим артистам помог состояться», — говорил Харатьян на прошлогоднем фестивале «Осенний культурный марафон».

Для него Масляков стал настоящим путеводным маяком. И сегодня, вспоминая Александра Васильевича, ясно одно: его главное наследие — не только КВН, но и люди, чью дорогу он однажды подсветил.

Ранее мы писали: Его звали в Голливуд, а он стал ведьмой в «Вие»: этот актер сыграл во многих хитах СССР — не получил ни наград, ни званий (фото)

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Гардемарины, вперед!» (1987)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Лариса Долина засветилась сразу в нескольких культовых фильмах СССР, но узнать ее непросто — в одном даже притворялась ребенком Лариса Долина засветилась сразу в нескольких культовых фильмах СССР, но узнать ее непросто — в одном даже притворялась ребенком Читать дальше 10 сентября 2025
Там же снимали «Полицейскую академию»: по кадру вычислили станцию метро из «Москва слезам не верит» Там же снимали «Полицейскую академию»: по кадру вычислили станцию метро из «Москва слезам не верит» Читать дальше 12 сентября 2025
«Спортлото-82»: фильм Гайдая, с которого люди из кинотеатров уходили толпами. Правда или нет? «Спортлото-82»: фильм Гайдая, с которого люди из кинотеатров уходили толпами. Правда или нет? Читать дальше 11 сентября 2025
Вы настоящий фанат кино СССР, если знали эти 10 фактов о «Джентльменах удачи»: готовьтесь загибать пальцы (фото) Вы настоящий фанат кино СССР, если знали эти 10 фактов о «Джентльменах удачи»: готовьтесь загибать пальцы (фото) Читать дальше 11 сентября 2025
«Под Грозным подразумевался Сталин»: Гайдай в «Иван Васильевиче» побоялся критиковать советскую власть — в пьесе Булгакова все было иначе «Под Грозным подразумевался Сталин»: Гайдай в «Иван Васильевиче» побоялся критиковать советскую власть — в пьесе Булгакова все было иначе Читать дальше 10 сентября 2025
«Деньги выданы»: на «Мосфильме» реально финансировали изобретение машины времени для «Ивана Васильевича» «Деньги выданы»: на «Мосфильме» реально финансировали изобретение машины времени для «Ивана Васильевича» Читать дальше 10 сентября 2025
«Никогда себе не прощу»: о главном кошмаре в жизни Румянцевой узнали спустя годы после смерти артистки «Никогда себе не прощу»: о главном кошмаре в жизни Румянцевой узнали спустя годы после смерти артистки Читать дальше 9 сентября 2025
Королева бензоколонки и зрительских сердец: Тосю из «Девчат» узнают 99 из 100, а что насчет малоизвестных ролей Надежды Румянцевой? (Сложный тест) Королева бензоколонки и зрительских сердец: Тосю из «Девчат» узнают 99 из 100, а что насчет малоизвестных ролей Надежды Румянцевой? (Сложный тест) Читать дальше 9 сентября 2025
Сколько лет было Феде? На сколько села бы троица воров? На эти и еще 4 вопроса об «Операции “Ы”» не ответят те, кто смотрел фильм меньше 5 раз Сколько лет было Феде? На сколько села бы троица воров? На эти и еще 4 вопроса об «Операции “Ы”» не ответят те, кто смотрел фильм меньше 5 раз Читать дальше 9 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше