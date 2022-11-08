Без макияжа, загара и копны волос: как Дженнифер Лопес выглядит на самом деле

53-летняя Джей Ло продолжает удивлять подписчиков своим внешним видом. Поп-звезда давно отказалась от кофе и вредных привычек, соблюдает диету и занимается спортом. И это того стоит, ведь результат самоконтроля Лопес действительно поражает. Недавно актриса поделилась новым видео с подписчиками. Певица предстала без декоративного макияжа и фильтров. При этом ее лицо выглядело свежо и гладко, словно на нем нет ни единой морщинки. Подписчики восхитились Лопес, признав, что годы не властны над ней.

Секрет красоты певицы, по ее словам, заключается в правильном рационе питания. Звезда готовит блюда на пару, не ест жареную и мучную пищу.

Что касается ухода за кожей, то Джей Ло использует косметику собственного бренда и витаминную сыворотку. Также Лопес регулярно прибегает к аффирмациям, то есть создает себе настроение с помощью позитивных установок. Методика помогает артистке справляться со стрессами и сезонными недомоганиями.