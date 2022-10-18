Без макияжа, парика и ретуши: коллега засветил «честное» фото Киркорова

Филипп Киркоров известен не только своим творчеством, но и яркой внешностью. Артист регулярно экспериментирует со стилем, позволяя себе не только эффектные образы, но и разнообразный сценический макияж. При этом иногда в Сети можно встретить «честные» снимки артиста.

Так, в блоге Мити Фомина появился архивный снимок 20-летней давности. На нем можно увидеть молодого музыканта в компании Киркорова и Бориса Моисеева, а сам кадр сделан в одном из ресторанов Сочи.

По фото можно заметить, насколько сильно изменился Киркоров за последнее время. Его волосы давно не вьются и всегда аккуратно уложены, а сам он носит густую бороду. При этом за прошедшие годы музыкант не растерял любовь к ярким нарядам, ведь даже 20 лет назад позирует в распахнутой на груди рубашке.

Сам артист никак не прокомментировал архивную фотографию. В своих социальных сетях музыкант старается не делиться старыми кадрами и редко предается ностальгическим воспоминаниям.