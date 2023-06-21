Без макияжа и одежды: люди разинули рты, увидев Александрову на этом фото

Марина Александрова умеет произвести фурор. Артистка обнародовала снимок, сделанный во время весьма необычной фотосессии. Звезда позировала, избавившись от всего лишнего. Перед камерой она красовалась без одежды и макияжа.

Актриса отправилась на отдых в Башкирию. Купаясь в озере, она сделала провокационные селфи. Увидев знаменитость во всей красе, подписчики разинули рты от удивления.

Многие пришли в восторг от естественной красоты Александровой. Интернет-пользователи похвалили звезду за то, что она воздержалась от пластики и не стала одной из силиконовых кукол, одинаковых с лица.