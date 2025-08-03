Без Луффи стало только лучше: 1137-ю серию «Ван-Пис» называют лучшим, что произошло с сериалом после битвы с Небесным Драконом

Пожалуй, впервые за долгое время «Ван-Пис» подарил своим верным фанатам подлинное удовлетворение. 1137-я серия стала кульминацией арки «Острова Яйцеголовых» — и в первую очередь благодаря тому самому удару Кумы, которого ждали фанаты.

С чего началась серия

В эпизоде нет привычной заставки — и это сразу послужило сигналом: будет что-то серьёзно. Вся серия выстроена вокруг Кумы, Бонни и Сатурна — и ни один из них не выглядит картонным в данной серии.

Особенно Сатурн: холодный, жестокий, расчётливый, он здесь не просто злодей — он чудовище, из тех, кого ненавидишь инстинктивно. Его признания о зверствах над Бонни и Джинни делают больно.

Чем запоминается серия

Но то, как Кума возвращается и без слов защищает дочь — это удар не только по Сатурну, но и в самые сердца зрителей. Аниматоры Toei выложилась на все сто: чёрно-белая палитра, плавные движения, затишье перед ударом — и абсолютный катарсис после освобождения.

По мнению фанатов эта сцена уже сравнилась с легендарным моментом удара Луффи по Небесному Дракону. Только теперь не ради справедливости, а ради любви к ближним. И Кума, не сказав ни слова, стал самым человечным героем эпизода.

Эта серия — не просто хороша. Она лучшая, из показанного в 2025-м и уже вошла в золотой фонд One Piece.

Респект тем, кто с Нами: дикая фанатская теория о главном злодее «Ван-Пис» имеет смысл — просто присмотритесь к имени. «Ван-Пис» и даже «Игра в кальмара 3» пасут задних: всего один сериал в 2025 обошел их по числу просмотров (и вряд ли кто-то превзойдет его).