Без литров крови и жести 18+: нашел 5 крутых тру-краймов не про убийства – пробирают до мурашек все равно

Без литров крови и жести 18+: нашел 5 крутых тру-краймов не про убийства – пробирают до мурашек все равно

23 февраля 2026 08:56
Без литров крови и жести 18+: нашел 5 крутых тру-краймов не про убийства – пробирают до мурашек все равно

Все 5 мини-сериалов можно посмотреть за пару свободных вечеров.

Тру-крайм давно перестал быть просто криминальной хроникой. Сегодня это огромный жанр, где находится место и леденящим душу историям о маньяках, и расследованиям, в которых нет ни капли крови.

А все потому, что настоящее преступление не всегда совершается с ножом или пистолетом. Иногда достаточно ручки, подписи на документе и чужой доверчивости.

Мы отобрали пять документальных проектов, где убийства если и случаются, то остаются за кадром. Зато в кадре – финансовые аферы, религиозные культы, многомиллионные махинации и истории людей, которые потеряли не жизнь, а всё, что делало её жизнью.

Здесь нет расчленёнки и предупреждений о жестоком контенте. Но мурашки бегут по коже ничуть не хуже.

В нашей галерее, например, вы найдёте историю самой богатой женщины мира, чья дружба с фотографом обернулась национальным скандалом.

Будет там и сюрреалистичная история про ресторатора, которая перевела миллионы долларов человеку, обещавшему подарить бессмертие… кое-кому. Звучит как плохой сценарий, но это чистая правда.

А ещё – погружение в мир TikTok-культов, где популярные танцоры исчезают из семей, чтобы служить пастору с комплексом бога. И не обойдется без истории, которая заставит вас пересмотреть свои взгляды на онлайн-знакомства.

Листайте нашу подборку. Тру-крайм бывает разным. Мы выбрали самый интеллигентный.

Ранее мы писали: Думали, Ник из «Зверополиса» вам кого-то напоминает? Не зря: авторы мульта признались, с кого «списали» героя (и Гэри Змею – тоже)

Фото: Кадры из сериалов «В отчаянных поисках родственной души: Побег из вселенной Близнецовых Пламен», «Мейдофф: монстр с Уолл-стрит»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
