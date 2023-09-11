Без «Ласкового мая»: концерт памяти Шатунова на грани срыва из-за близких

После смерти Юрия Шатунова между его родными и коллегами разгорелась нешуточная битва. Уже второй год они не могут договориться с бывшим директором музыканта Аркадием Кудряшовым.

В следующем месяце должен состояться концерт, посвященный памяти вокалиста. Но мероприятие оказалось под угрозой срыва: группу «Ласковый май» на него не пригласили. Согласно официальной информации, на сцену выйдут Лариса Долина, Игорь Крутой, Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова и Сергей Жуков. Но никто из музыкантов, которые выступали с Юрием в одном коллективе, в списке не значится. Об этом бывшая солистка группы Наталья Грозовская рассказала шоу «Ты не поверишь!».

Певица обвиняет Кудряшова не только в этом, но и в смерти Шатунова. По ее словам, Аркадий готов винить каждого, кроме самого себя. А ведь именно он вынуждал исполнителя беспрерывно ездить по гастролям, чем усугубил его и без того тяжелое состояние.