Без культовой лысины: обомлеете, увидев Гошу Куценко с длинными волосами (фото)

Представить Гошу Куценко без его фирменной лысины невозможно. Но мало кто знает, что 30 лет назад у актера была длинная шевелюра.

В 1992 году вышел сериал «АБВГД Ltd», где Куценко сыграл бандита Виктора. Тогда Гоша еще не обзавелся своей культовой прической и носил нечто вроде каре. Поклонники актера обомлели, увидев своего кумира с шевелюрой, и отметили, что молодой Куценко тогда был похож на юмориста Юрия Гальцева. Вот что пишут пользователи Сети: «Вот это копна у Гоши! Неожиданно видеть его таким», «Красивое каре», «Мне он напоминает Гальцева».

Актер избавился от своих волос в середине 90-х, и это пошло ему только на пользу. Лысина подчеркнула брутальность и сексуальность Куценко, что сводило с ума его поклонниц. В начале нулевых Гоша снялся в сериале «Антикиллер» и стал всенародным кумиром. Затем последовали роли в фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Любовь-морковь» и «Обитаемый остров», закрепившие его статус суперзвезды.