«Без крови, убийств и тошнотворных поворотов»: этот детектив от создателя «Офиса» получил 94% свежести – 2-й сезон уже в сети

23 ноября 2025 10:52
То, что нужно, если устали от мрачняка.

Иногда самые неожиданные сыщики оказываются самыми эффективными. Кто бы мог подумать, что пенсионер способен распутать дело, от которого спасовали профессионалы? Именно об этом второй сезон сериала «Свой человек внутри», который только что вышел на Netflix.

Первый сезон шоу появился в ноябре 2024 года и сразу покорил зрителей. Теперь настал черёд второй части, стартовавшей 20 ноября и уже получившей восторженные отзывы критиков.

На Rotten Tomatoes сериал набрал 93% – чуть меньше, чем первый сезон (его рейтинг составил 96%). Зрительская оценка второго сезона ещё не сформирована: на данный момент менее 50 человек оставили свои рейтинги. В общей сложности свежесть сериала составляет 94%.

Создатель сериала – Майкл Шур, известный по проекту «Офис». Во втором сезоне герой Теда Дэнсона, пенсионер, ставший сыщиком‑любителем, получает новое задание.

Ему предстоит внедриться в университетскую среду, чтобы найти украденный ноутбук президента вуза. А цена пропажи впечатляет – 400 миллионов долларов.

Критики отмечают, что второй сезон стал глубже. Сюжет по‑прежнему тёплый и комедийный, но теперь лучше раскрыты персонажи, а эпизоды кажутся более насыщенным.

Особенно хвалят творческий тандем Теда Дэнсона и Майкла Шура. Их совместная работа выводит сериал за рамки обычного развлекательного контента. Зрители ценят сочетание теплоты, остроумия и деликатных эмоциональных моментов – всё выглядит естественно и этому веришь.

В целом критики называют второй сезон «Человека внутри» уютным, смешным и душевным — пусть местами не лишённым небольших недочётов:

«Сериал уступает в остроте предыдущим работам Шура… Тем не менее он обаятелен и сделан качественно, а таких приятных комедий в мире не так уж много»,

«Второй сезон "Человека внутри", возможно, не столь проникновенный и эмоциональный, как первый, но он остаётся таким же смешным – благодаря Шуру, Дэнсону и великолепной актёрской команде»,

«Я настоятельно рекомендую всем посмотреть оба сезона "Человека внутри". Это отличный вариант для тех, кто хочет посмотреть детективную историю без крови, убийств и тошнотворных сюжетных поворотов»,

«Второй сезон "Человека внутри" от Netflix — уморительный и душевный. Тед Дэнсон привносит теплоту и остроумие, возводя эту комедию на редкий для современных стриминговых сервисов уровень».

Так что если искали не напряжный детектив на вечер, стоит дать шанс этому проекту. А заодно советуем взглянуть на наш отзыв на «Константинополь» с Устюговым - русский острый козырек тоскует в Турции.

Фото: Кадры из сериалов «Офис», «Свой человек внутри»
Ольга Назарова
