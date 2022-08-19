Без конфликта наставников не обошлось: «Голос» с Гузеевой начался со споров

Съемки пятого сезона шоу «Голос 60+» уже стартовали в столице. В медийном пространстве появились первые подробности работы над проектом, которая началась с жарких споров.

Как оказалось, без конфликтов наставников, среди которых Елена Ваенга, Игорь Корнелюк, Александр Малинин и Валерий Сюткин, не обошлось. В Сеть слили кадры со съемочной площадки , на которых видно, как исполнитель хита «Дожди» что-то рьяно доказывает звезде шансона.

Не меньшее внимание приковано и к новой ведущей программы Ларисе Гузеевой, занявшей место Дмитрия Нагиева. Пока интернет-пользователи шутят, что знаменитость попытается переженить участников состязания, ведь артистка общается с родными и друзьями вокалистов, которые решили продемонстрировать свой талант на всю страну.

Отметим, что новый сезон шоу «Голос 60+» выйдет на экраны этой осенью.