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«Без комплексов»: как молодой Боярский развлекался с пенсионерками

29 июля 2023 17:00
«Без комплексов»: как молодой Боярский развлекался с пенсионерками

Артист любил эпатировать публику.

Одной из главных ролей в карьере Михаила Боярского стал шевалье де Брильи в приключенческом фильме «Гардемарины, вперед!» и его продолжении. Поклонники были в восторге от эффектного артиста, однако мало кто знал, какие скандалы разворачивались на съемочной площадке.

Дело в том, что во время работы над «Гардемаринами» у Боярского уже сформировалась армия поклонников. И многие из них преследовали артиста, мечтая взять у него автограф.

И во время работы над сценой, когда экранный шевалье де Брильи выбегает полностью обнаженный из бани, поклонники также караулили его. Сначала съемочная группа пыталась разогнать надоедливых фанатов, но им это не удалось. Но сам Боярский не растерялся, решил удивить публику и выбежал голый.

«Я, вообще-то, без комплексов. Да и там вроде бы никто в обморок не упал», — вспоминал однажды артист.

Поклонники были шокированы поведением Боярского. Особенно были поражены представительницы старшего поколения, которые также пришли поглазеть на актера.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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