«Без комплексов»: 58-летняя Распутина опозорилась на всю страну

Маша Распутина на днях решила порадовать подписчиков в соцсетях кусочком собственного творчества. Она исполнила отрывок из хита прошлых лет «Я родилась в Сибири». В видео Распутина выступает в коротком обтягивающем кружевном платье и демонстрирует идеальные макияж и укладку. Судя по интерьеру за ее спиной, исполнительница записывала ролик у себя в особняке.

Фолловеры без труда нашли причины для критики. Они не только отметили, что облегающее платье подчеркнуло все недостатки фигуры звезды, но еще и заподозрили Распутину в использовании фильтров и ретуши. По мнению подписчиков, таким образом молодящаяся певица отчаянно пытается зацепиться за прошлый образ. Что же касается песни, то комментаторы посчитали, что Мария исполняла ее под фонограмму, из-за чего только опозорилась на всю страну.

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«Катастрофа!», «Как-то надо уже перестраиваться: новый век за окном», «Застряла в 90-х», «Без комплексов», «Зачем так фильтровать? Даже смешно», «Позорное платье», — подчеркнули подписчики.