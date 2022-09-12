Без Кобзона не обошлось: правда об «аморальном поведении» Буйнова вышла наружу

Александр Буйнов известен не только как талантливый артист, но и как примерный семьянин. Вот уже 38 лет он женат на продюсере Алене Гутман, которую нередко называет «самой желанной женщиной» в своей жизни. Однако так было далеко не всегда, и в молодости он даже сталкивался с критикой из-за своего поведения.

Как признался сам Буйнов, однажды его вызвали на заседание в московское отделение партии. Поводом для встречи стал роман музыканта, который показался его коллегам недостойным советского артиста.

«Начали мучить вопросами, укорами за аморальное поведение, у меня был служебный роман», — вспоминает музыкант в своем Telegram-канале.

В итоге справиться с ситуацией Буйнову помог лишь Иосиф Кобзон. Именно он призвал коллег оставить нападки и дать певцу возможность самому разобраться со своей личной жизнью, за что музыкант до сих пор ему благодарен.