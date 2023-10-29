Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Без клоунского грима: не узнаете Пьеро в этом седом мужчине с ермолкой

Без клоунского грима: не узнаете Пьеро в этом седом мужчине с ермолкой

29 октября 2023 16:45
Без клоунского грима: не узнаете Пьеро в этом седом мужчине с ермолкой

Проверьте себя на внимательность.

Одной из самых любимых киносказок советский детей, несомненно, были «Приключения Буратино». Причину успеха фильма понять несложно: знакомый сюжет и отличные актеры. Если прекрасной игрой исполнителей ролей Буратино и Мальвины, Дмитрия Иосифова и Татьяны Проценко соответственно, зритель наслаждается практически всю ленту, то другому персонажу минут всесоюзной славы досталось не так много.

Роман Столкарц, сыгравший Пьеро, попал на съемки совершенно случайно. Его мама-врач, завершив очередной рабочий день в больнице и превозмогая усталость, повела ребенка на кинопробы, которые изменили всю его дальнейшую жизнь.

«Участие в этом фильме имело поистине мистическое значение в моей жизни», — признавался позже артист.

Тут же он встретил свою первую любовь. Ею была Мальвина — Татьяна Проценко. Впрочем, в том возрасте ничего серьезного у них, конечно же, не завязалось.

Не сложилась у Столкарца и карьера актера. Сейчас Роман живет в Израиле, куда эмигрировал еще в 80-х, и работает врачом-педиатром.

Без клоунского грима: не узнаете Пьеро в этом седом мужчине с ермолкой
Фото: Кадр из фильма «Приключения Буратино» (1975), кадр из программы «Говорим и показываем»
Карина Гончарова
Карина Гончарова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше