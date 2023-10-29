Без клоунского грима: не узнаете Пьеро в этом седом мужчине с ермолкой

Одной из самых любимых киносказок советский детей, несомненно, были «Приключения Буратино». Причину успеха фильма понять несложно: знакомый сюжет и отличные актеры. Если прекрасной игрой исполнителей ролей Буратино и Мальвины, Дмитрия Иосифова и Татьяны Проценко соответственно, зритель наслаждается практически всю ленту, то другому персонажу минут всесоюзной славы досталось не так много.

Роман Столкарц, сыгравший Пьеро, попал на съемки совершенно случайно. Его мама-врач, завершив очередной рабочий день в больнице и превозмогая усталость, повела ребенка на кинопробы, которые изменили всю его дальнейшую жизнь.

«Участие в этом фильме имело поистине мистическое значение в моей жизни», — признавался позже артист.

Тут же он встретил свою первую любовь. Ею была Мальвина — Татьяна Проценко. Впрочем, в том возрасте ничего серьезного у них, конечно же, не завязалось.

Не сложилась у Столкарца и карьера актера. Сейчас Роман живет в Израиле, куда эмигрировал еще в 80-х, и работает врачом-педиатром.