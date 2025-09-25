Без клоунов и долгих прогулок: не прошло и года, а новая экранизация Кинга уже на подходе — там не монстры, а кое-что похуже

После успеха «Долгой прогулки», которая продолжает собирать кассу в кинотеатрах, режиссеры не оставляют Стивена Кинга в покое. Другая восходящая звезда кинематографа взялся за новую экранизацию его произведения.

На этот раз адаптацию получит одна из повестей из сборника «Будет кровь» (2020) — история под названием «Крыса».

Сделка с дьяволом

История простая и болезненно знакомая многим творческим людям: писатель Дрю Ларсон никак не может закончить роман. Сколько бы он ни пытался, каждый раз — катастрофа. То муза сбежала, то голова не варит, то здоровье подвело.

В отчаянии он бежит от всех проблем в заброшенный дом семьи и встречает… говорящую крысу. Нет, это не бред с похмелья, а самый настоящий грызун, который предлагает сделку: он избавит Ларсона от творческого паралича, но за это придется расплатиться чужой смертью.

Дрю решает, что это просто галлюцинация. Соглашается — и внезапно роман у него рождается легко и красиво. Только вот цена, как всегда у Кинга, приходит быстро и бьет больно.

Команда собрана

Сценарий пишет Джефф Ховард (тот самый, что работал над «Призраками дома на холме»), так что шанс на крепкий сюжет есть. Продюсеры тоже с опытом: в списке у них «Ведьма» и «Маяк».

Режиссировать фильм взялся Исаак Эсбан — мексиканец, помешанный на хоррорах и странных историях. По его словам, «Крыса» — это не просто жуть про сделку с нечистью, а еще и метафора писательского кризиса: чем ты готов пожертвовать ради успеха? Семьей? Совестью? Да хоть всем подряд.

Я прочитал большинство его произведений, и «Крыса» остается одной из моих любимых его историй… — говорит режиссер.

Ирония в том, что Кинг играет с темой, которая его самого мучает десятилетиями: вдохновение — зверь коварный. А если к тебе пришла крыса и предлагает помощь, лучше трижды подумай. Или хотя бы спроси у нее, кто из близких окажется в списке.

