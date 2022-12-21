Без каких фильмов россияне останутся на Новый год: список расстроит молодежь

Отечественные каналы в период новогодних праздников традиционно показывают не только российское, но и голливудское кино. Просмотр «Гарри Поттера», «Властелина колец» и других лент давно стал традицией для многих российских семей. Однако в этом году ситуация в корне изменится.

Как оказалось, компания Warner Bros. запретила транслировать свои картины на территории России, несмотря на то, что соглашение действительно еще как минимум полтора года. Таким образом, россияне не смогут увидеть франшизу о Гарри Поттере, а также три части «Фантастических тварей», «Лигу справедливости», «Чудо-женщину» и другие картины, многие из которых входили в списки наиболее популярных фильмов в период Нового года.

При этом неизвестно, чем именно отечественные продюсеры планируют заменить голливудские хиты в своем эфире.