Без каблуков и фотошопа: вот как ноги Волочковой выглядят в реальной жизни

Анастасия Волочкова часто демонстрирует в соцсетях яркие образы. Она не стесняется показывать подписчикам откровенные наряды, облегающие ее фигуру. А на отдыхе балерина и вовсе позирует для фото в пикантных купальниках, которые не скрывают, что артистка находится в прекрасной форме. Особенно охотно Волочкова акцентирует внимание на стройных и длинных ногах, обнажая их высокими разрезами на платьях или подчеркивая массивными каблуками.

Некоторые из хейтеров отмечают, что таким способом Анастасия лишь портит тот нежный образ балерины, который закрепился за ней в прошлом. Но новая смена стиля артистки не пришлась по душе ее поклонникам.

На снимке она позировала в простой футболке, широких джинсах и белых кедах. Комментаторы подчеркнули, что брюки звезды слишком длинные для спортивной обуви и были рассчитаны на каблуки. А кроссовки Волочковой кажутся несоразмерно большими. Что же касается ног балерины, то они уже не выглядят такими длинными, как на ее прежних фото в соцсетях. Возможно, ранее этот эффект достигался лишь каблуками и фотошопом.