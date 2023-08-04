Без изъянов: женщины с этими именами идеальны во всем

Все мы с детства помним, что Леди Совершенство - это Мэри Поппинс. Однако конкуренцию идеальной няне из сказки могут с легкостью составить обладательницы трех женских имен. Они поистине безупречны - окружающие не могут придраться не к их внешности, ни к поведению, ни к чертам характера. Рассказываем, как следует назвать девочку, если хотите, чтобы ей не было равных.

Мария

Нет ничего удивительного в том, что женщина по имени Мария всегда в центре внимания. В переводе с древнееврейского это имя означает “желанная” или “любимая”. Действительно, та, кто наречен этим именем пользуется всеобщим почетом и уважением, людям нравится общаться с ней, дружить. Маша - удивительно добрая, отзывчивая, мягкая натура.

Обладательницы этого имени могут похвастаться аристократической внешностью и соответствующими манерами.

Они никогда не ударят в грязь лицом, и окружающим хочется соответствовать их высокой планке. Мария пользуется большим успехом у противоположного пола, мужчины готовы на любые подвиги, лишь бы завоевать ее сердце.

Сабина

Обладательница имени Сабина - яркая и эффектная, недаром оно переводится как “красивая”. Женщина, нареченная этим именем, очень требовательна и избирательна, поэтому окружающие торопятся во всем ей угодить. Капризов на пустом месте Сабина себе не позволяет, но если что-то ей не по душе, молчать об этом уж точно не станет.

Амбициозная и трудолюбивая, Сабина всегда добивается успеха на том поприще, которое для себя выбрала.

Она ставит перед собой четкие цели, которых с азартом добивается. В романтических отношениях с Сабиной непросто, она хочет видеть рядом с собой сильного и уверенного в себе мужчину. Если партнер не может этим похвастаться, она легко попрощается с ним.

Карина

“Любимая” или “возлюбленная” - такое толкование имени Карина можно встретить в ряде источников. Его обладательница поистине хороша собой. Одного взгляда на эту женщину достаточно, чтобы понять - она знает себе цену и не станет размениваться на мелочи. Карина хочет для себя только самого лучшего, и уж точно этого заслуживает.

Женщина, названная этим именем, создает себе такую жизнь, о которой мечтают многие.

Красивая, успешная, окруженная вниманием противоположного пола - такой предстает Карина перед окружающими. И это не просто глянцевый “фасад”, она действительно добивается того, чего всегда хотела.