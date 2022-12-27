Без «Иронии судьбы»: что на самом деле смотрели граждане СССР в новогоднюю ночь

Сейчас сложно представить проводы старого года и встречу нового без традиционных фильмов. Одной из самых популярных лент в этом жанре остается мелодрама Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». Но постоянно обосновалась в программе телепередач картина лишь к 1989 году, а до этого граждане СССР в новогоднюю ночь смотрели совсем другие проекты.

В те годы существовал специальный жанр двухсерийных фильмов: их премьеры часто попадали как раз на праздничный вечер. Поэтому зрители за столом смотрели такие картины, как «Собака на сене», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Мэри Поппинс, до свидания!» и «Чародеи». Кроме того, популярностью пользовались специальные новогодние серии из шоу «Кабачок „13 стульев“».

А советская молодежь с нетерпением ждала, когда около трех часов ночи начиналась программа «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». Считалось, что в ней демонстрируют все новинки мировых хитов. Но не все ее поклонники догадывались, что некоторые песни уже несколько лет крутили в мире, прежде чем показывали в этой передаче в СССР.