Без «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память и пересмотреть

Иногда хочется снова испытать тот восторг, удивление и накал эмоций, будто смотришь сериал впервые. В Сети люди проголосовали, дав ответ на простой вопрос: какой проект вы бы посмотрели заново, если бы могли забыть все повороты и развязку?

Ответы были самыми разными, но в топ выбились пять сериалов, которые зрители называют по-настоящему незабываемыми.

1. «Охотник за разумом» (Mindhunter)

IMDb: 8.6 | Кинопоиск: 8.1.

Атмосферный триллер Дэвида Финчера, который многие считают лучшим сериалом о серийных убийцах. Конец 70-х, молодые агенты ФБР впервые начинают систематически изучать психологию маньяков.

В кадре — реальные прототипы, основанные на интервью с легендарными преступниками. В комментариях зрители пишут, что пересмотрели бы этот проект не раз, только чтобы снова почувствовать тревожную атмосферу и холодок от каждой беседы с убийцами. Особенно хвалят актерскую работу Джонатана Гроффа и Холта Маккэлани.

2. «Меч»

Кинопоиск: 8.2

Российский ответ на тему карающего правосудия. Главный герой Макс Калинин собирает команду единомышленников, которые берут на себя роль мстителей там, где закон бессилен.

Жесткий, честный и болезненно актуальный сериал, который до сих пор вызывает дискуссии: где заканчивается справедливость и начинается самосуд. В комментариях «Меч» называют культовым:

«Пересматриваю ежегодно. Каждый раз восторг». «Жаль, что такого нет в реальности — мир был бы чище».

Многие зрители просят продолжение и до сих пор цитируют реплики героев.

3. «Месть» (Intikam)

Кинопоиск: 6.9

Турецкая адаптация американского хита Revenge. Молодая женщина возвращается, чтобы разрушить жизни тех, кто погубил её отца.

Здесь всё, за что зрители любят турецкие сериалы: сложные интриги, тайные союзы, красивые виллы и драматические повороты. Многие зрители отмечают, что эмоциональное напряжение держит до самого финала, а даже зная концовку, хочется пережить эту историю заново.

4. «Аркейн» (Arcane)

IMDb: 9.0 | Кинопоиск: 8.8

Анимационный шедевр по вселенной League of Legends, который взорвал мировое сообщество. В центре сюжета — драма сестёр Вай и Джинкс, оказавшихся по разные стороны растущего конфликта между богатыми жителями Пилтовера и бедняками из Зауна.

Потрясающая анимация, музыка и сценарий сделали проект одним из лучших в истории анимации. В комментариях многие пишут:

«Это сериал, который хочется пересматривать просто ради визуального удовольствия».

Жаль, что прямого продолжения не будет, только спин-оффы. Но для многих «Аркейн» уже стал мультсериалом десятилетия.

5. «Апостол»

Кинопоиск: 8.1

Российская военная драма с Евгением Мироновым в главной роли. История начинается с того, что диверсанта убивают, и его место занимает брат-близнец — сельский учитель. Герой вынужден внедриться в сеть немецкой разведки, рискуя жизнью на каждом шагу.

Единственный проект из топа, мнения насчет которого на Дзене разделились:

«Очень сильный проект. Атмосфера, актёрская игра, каждая сцена на пределе». «Антисоветская клюква».

Тем не менее сериал собрал вокруг себя армию поклонников и продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых российских драм о войне.

Что объединяет эти сериалы

Эти проекты абсолютно разные по жанрам и стилю, но зрители сходятся в одном: эффект полного погружения. Это сериалы, которые оставляют после себя пустоту и желание испытать всё заново.

Для многих «Меч» — это катарсис, «Аркейн» — визуальный восторг, «Охотник за разумом» — атмосфера тревоги, а «Месть» и «Апостол» дают чистую эмоциональную встряску.

