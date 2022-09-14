Без хирурга не обошлось: правду о пластике жены Прилучного предали огласке

В Сети горячо обсуждают женитьбу Павла Прилучного на молодой актрисе Зепюр Брутян. Одни отмечают, что новая жена звезды — настоящая красавица. Однако другие твердят, что без пластики тут не обошлось.

Актриса предпочитает открыто не говорить о том, делала ли что-то со своей внешностью, поэтому поклонникам оставалось лишь гадать. Впрочем, теперь правду о пластике Брутян предали огласке. Оказалось, что артистка действительно заглядывала в кабинет пластического хирурга, причем не один раз. Хирург Александр Вдовин, посмотрев на архивные и новые фотографии знаменитости, пришел к выводу о том, что она решилась как минимум на три кардинальные перемены.

В беседе с порталом Woman специалист подчеркнул, что Брутян сделала ринопластику, поскольку ее нос стал заметно меньше. Артистка изменила не только размер, но и форму носа: раньше его кончик был опущен вниз, а теперь он задран наверх. Кроме того, по уверению эксперта, звезда прибегла к эндоскопическому лифтингу лба, а также к пластике губ — операции булхорн, позволяющей сократить расстояние между носом и верхней губой.