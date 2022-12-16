Без харизмы и опыта: ахнете, увидев первый фильм Николая Караченцова

Николай Караченцов был одним из самых харизматичных актеров советской эпохи. На его счету множество запоминающихся ролей в кино и театре: он мог мастерски сыграть как комедийного персонажа, так и трагического. Но сегодня уже почти никто не вспомнит, с чего Караченцов начинал свой путь к головокружительной карьере.

Его первый серьезный кинодебют состоялся в 1968 году в фильме-спектакле «...И снова май!». Действие сюжета разворачивается в 1908 году. Жандармы пытаются подавить первые проявления революционного движения. Одного из повстанцев и сыграл молодой Караченцов.

Несмотря на отсутствие опыта, актер блестяще справился со своей ролью. Но тогда еще не сложился тот узнаваемый и обожаемый публикой образ экспрессивного артиста. Картина «...И снова май!» примечательна не только тем, что стала для будущего мэтра сцены и кино стартовой площадкой. Как пишет Дзен-канал «Советское телевидение», режиссером выступила Мария Муат, стоявшая у истоков технологического прогресса.