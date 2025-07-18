Без графики и грима: как выглядели 10 актеров «Властелина колец» — впечатляет не только Голлум (фото)

«Властелин колец» для многих стал эталоном фэнтези и покорил миллионы зрителей по всему миру. Масштабные баталии, завораживающие пейзажи Средиземья и, конечно же, незабываемые персонажи — все это создавалось не только с помощью компьютерных технологий, но и благодаря кропотливой работе гримеров, костюмеров и самих актеров.

И задумывались ли вы, что оставалось за кадром? Ведь когда заканчивались съемки и смывался грим, даже самые величественные персонажи превращались в обычных людей.

Без компьютерной графики, париков и хитроумного макияжа эльфы теряли свою потустороннюю красоту, а хоббиты — трогательную миниатюрность. Актеры, игравшие орков и гоблинов, и вовсе становились неузнаваемыми — за слоями латекса и протезов скрывались вполне симпатичные лица.

Мы решили сравнить, как выглядят лица кинозвезд на экране в образах и в реальной жизни. И вот наш вывод: глядя на кадры из фильма и обычные фотографии актеров, поражаешься мастерству гримеров.

А еще очень любопытно, как в одну минуту меняется восприятие актеров. Особенно тех, кто глядя на нас с экрана, вызывал страх и отвращение, а в жизни оказался очаровашкой.

Это ли не лучшее доказательство профессионализма команды? Что ж, предлагаем больше не тянуть и увидеть все своими глазами.

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