Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Без графики и грима: как выглядели 10 актеров «Властелина колец» — впечатляет не только Голлум (фото)

Без графики и грима: как выглядели 10 актеров «Властелина колец» — впечатляет не только Голлум (фото)

18 июля 2025 17:09
Без графики и грима: как выглядели 10 актеров «Властелина колец» — впечатляет не только Голлум (фото)

На экране — страшилы, а в жизни — очаровашки.

«Властелин колец» для многих стал эталоном фэнтези и покорил миллионы зрителей по всему миру. Масштабные баталии, завораживающие пейзажи Средиземья и, конечно же, незабываемые персонажи — все это создавалось не только с помощью компьютерных технологий, но и благодаря кропотливой работе гримеров, костюмеров и самих актеров.

И задумывались ли вы, что оставалось за кадром? Ведь когда заканчивались съемки и смывался грим, даже самые величественные персонажи превращались в обычных людей.

Без компьютерной графики, париков и хитроумного макияжа эльфы теряли свою потустороннюю красоту, а хоббиты — трогательную миниатюрность. Актеры, игравшие орков и гоблинов, и вовсе становились неузнаваемыми — за слоями латекса и протезов скрывались вполне симпатичные лица.

Мы решили сравнить, как выглядят лица кинозвезд на экране в образах и в реальной жизни. И вот наш вывод: глядя на кадры из фильма и обычные фотографии актеров, поражаешься мастерству гримеров.

А еще очень любопытно, как в одну минуту меняется восприятие актеров. Особенно тех, кто глядя на нас с экрана, вызывал страх и отвращение, а в жизни оказался очаровашкой.

Это ли не лучшее доказательство профессионализма команды? Что ж, предлагаем больше не тянуть и увидеть все своими глазами.

Ранее мы писали: «Не “Игра престолов”, а даже лучше»: на Западе назвали идеальный фэнтези-заменитель хиту HBO — всего 3 сезона и потрясающий рейтинг

Фото: Legion-Media
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
4 комментария
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Читать дальше 23 июля 2025
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций Читать дальше 23 июля 2025
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое «Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое Читать дальше 23 июля 2025
Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Читать дальше 23 июля 2025
«Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» «Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» Читать дальше 23 июля 2025
Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Читать дальше 23 июля 2025
«В реальности было страшнее»: Оззи Осборна прозвали Принцем Тьмы, но любимым фильмом рокера был вовсе не ужастик «В реальности было страшнее»: Оззи Осборна прозвали Принцем Тьмы, но любимым фильмом рокера был вовсе не ужастик Читать дальше 23 июля 2025
Уже не герой, а оккупант? В новом «Супермене» переписали историю Кал-Эла — в «Человеке из стали» было совсем иначе Уже не герой, а оккупант? В новом «Супермене» переписали историю Кал-Эла — в «Человеке из стали» было совсем иначе Читать дальше 23 июля 2025
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга Читать дальше 22 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше