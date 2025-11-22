Меню
Без «Ганнибала» и «Фишера» не обошлось, но есть и другие: 9 сериалов про маньяков, от которых стынет кровь – у половины рейтинги выше 8.0

22 ноября 2025 13:17
Тут и Нетфликс, и отечественные проекты, так что любителям жанра будет где разгуляться.

Для настоящих ценителей криминальных загадок важен не только результат, но и сам процесс погружения в самое темное человеческое естество. Если вы жаждете не просто детективной истории, а того самого, леденящего душу ощущения, когда грань между добром и злом стирается, эта подборка для вас.

Здесь собраны сериалы, которые заставят вас сопереживать и жертвам, и сложным личностям по ту сторону закона. Мы отобрали проекты, которые цепляют не шокирующими сценами, а глубоким психологизмом, атмосферой безысходности и сюжетами, от которых невозможно оторваться.

Готовьтесь к долгим вечерам в компании маньяков, гениальных сыщиков и расследований, которые изменят ваше представление о справедливости.

«5:32» (2022)

Рейтинг Кинопоиска: 8.2

Этот сериал был снят в Казахстане. Расследование одного жестокого убийства неожиданно вырывает из прошлого главного героя давно похороненные тайны.

Следователю для поимки преступника приходится вновь столкнуться с собственными демонами, которых он пытался забыть. Атмосферная съемка и давящее чувство неизбежности затягивают с первых минут.

Без «Ганнибала» и «Фишера» не обошлось, но есть и другие: 9 сериалов про маньяков, от которых стынет кровь – у половины рейтинги выше 8.0

«Монстр: История Джеффри Дамера» (2022)

Рейтинг Кинопоиска: 7.4

Этот сериал от Netflix – леденящий душу взгляд на жизнь одного из самых чудовищных серийных убийц в истории Америки. Он не просто перечисляет преступления, а пытается понять, как в человеке рождается такое абсолютное зло.

Игра Эвана Питерса («Американская история ужасов») в роли Дамера одновременно отталкивает и завораживает, оставляя после просмотра тяжелое послевкусие.

Без «Ганнибала» и «Фишера» не обошлось, но есть и другие: 9 сериалов про маньяков, от которых стынет кровь – у половины рейтинги выше 8.0

«Душегубы» (2021)

Рейтинг Кинопоиска: 8.3

Этот ретродетектив погружает в реальные дела серийных убийц в СССР. В первом сезоне столичный следователь Ипатьев приезжает в Витебск, чтобы поймать «душителя», и сталкивается с коррумпированными местными коллегами, которые фабрикуют дела, прикрывая маньяка.

Во втором сезоне его ждёт ещё более мрачная история. В Москве объявляется сбежавший из психбольницы маньяк-каннибал Самойлов, и Ипатьев снова вступает в опасную игру.

Без «Ганнибала» и «Фишера» не обошлось, но есть и другие: 9 сериалов про маньяков, от которых стынет кровь – у половины рейтинги выше 8.0

«Фишер» (2023)

Рейтинг Кинопоиска: 7.9

Об этом российском проекте с Иваном Янковским наслышаны многие. Маньяк, оставляющий после себя не только жертв, но и зашифрованные послания, бросает вызов следствию.

Чтобы найти убийцу, главные герои вынуждены думать как он, пытаясь проникнуть в его извращенную логику. С каждым новым эпизодом пазл усложняется, а ставки становятся все выше.

Без «Ганнибала» и «Фишера» не обошлось, но есть и другие: 9 сериалов про маньяков, от которых стынет кровь – у половины рейтинги выше 8.0

«Каштановый человечек» (2021)

Рейтинг Кинопоиска: 7.5

На месте загадочного и жестокого преступления находят маленькую куклу, слепленную из каштанов. Эта странная находка становится ключом к расследованию, которое свяжет воедино несколько запутанных дел.

Мрачная атмосфера Скандинавии и неторопливое, но очень детализированное расследование – вот что ждет поклонников качественных детективов.

Без «Ганнибала» и «Фишера» не обошлось, но есть и другие: 9 сериалов про маньяков, от которых стынет кровь – у половины рейтинги выше 8.0

«Хрустальный» (2021)

Рейтинг Кинопоиска: 8.2

Российский сериал, который погружает в гнетущую атмосферу провинциального города, охваченного страхом. На его улицах орудует хитрый и жестокий маньяк, а местные следователи вынуждены распутывать клубок старых обид и тайн.

Это классический детектив, щедро сдобренный психологической драмой и мрачными пейзажами. А в главной роли здесь звезда «Невского», актер Антон Васильев.

Без «Ганнибала» и «Фишера» не обошлось, но есть и другие: 9 сериалов про маньяков, от которых стынет кровь – у половины рейтинги выше 8.0

«Декстер» (2006-2013)

Рейтинг Кинопоиска: 8.3

Культовая история, которая заставила миллионы зрителей сопереживать серийному убийце. Главный герой – образцовый судмедэксперт, который в свободное время вершит собственное правосудие, устраняя недосягаемых для закона преступников.

Вечный конфликт между его темной сущностью и попытками вести нормальную жизнь создает неповторимое напряжение.

Без «Ганнибала» и «Фишера» не обошлось, но есть и другие: 9 сериалов про маньяков, от которых стынет кровь – у половины рейтинги выше 8.0

«Самка богомола» (2021)

Рейтинг Кинопоиска: 7.9

Еще один отечественный проект, в котором известная серийная убийца, отбывая пожизненный срок, получает шанс на смягчение приговора. Для этого ей приходится помочь полиции поймать маньяка-подражателя, который творит свои злодеяния, вдохновляясь ее методами.

Женский взгляд на преступление и наказание добавляет истории свежести и остроты.

Без «Ганнибала» и «Фишера» не обошлось, но есть и другие: 9 сериалов про маньяков, от которых стынет кровь – у половины рейтинги выше 8.0

«Ганнибал» (2013-2015)

Рейтинг Кинопоиска: 8.1

Этот сериал возводит ужас в ранг высокого искусства. Он рассказывает о сложных отношениях между специальным агентом Уиллом Грэмом и его наставником – блестящим психиатром и утонченным каннибалом Ганнибалом Лектером.

Невероятная визуальная эстетика, интеллектуальные диалоги и психологическая дуэль двух гениев не оставят равнодушным даже самого искушённого зрителя.

Без «Ганнибала» и «Фишера» не обошлось, но есть и другие: 9 сериалов про маньяков, от которых стынет кровь – у половины рейтинги выше 8.0

Ранее мы писали: Глушь, боль и человеческая воля: 6 фильмов о выживании в дикой природе с оценкой 7+, которые невозможно смотреть спокойно

Фото: Кадр из сериала «5:32» (2022), «Монстр: История Джеффри Дамера» (2022), «Душегубы» (2021), «Фишер» (2023), «Каштановый человечек» (2021), «Хрустальный» (2021), «Декстер» (2006-2013), «Самка богомола» (2021), «Ганнибал» (2013-2015)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
