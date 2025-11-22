Без «Ганнибала» и «Фишера» не обошлось, но есть и другие: 9 сериалов про маньяков, от которых стынет кровь – у половины рейтинги выше 8.0

Для настоящих ценителей криминальных загадок важен не только результат, но и сам процесс погружения в самое темное человеческое естество. Если вы жаждете не просто детективной истории, а того самого, леденящего душу ощущения, когда грань между добром и злом стирается, эта подборка для вас.
Здесь собраны сериалы, которые заставят вас сопереживать и жертвам, и сложным личностям по ту сторону закона. Мы отобрали проекты, которые цепляют не шокирующими сценами, а глубоким психологизмом, атмосферой безысходности и сюжетами, от которых невозможно оторваться.
Готовьтесь к долгим вечерам в компании маньяков, гениальных сыщиков и расследований, которые изменят ваше представление о справедливости.
«5:32» (2022)
Рейтинг Кинопоиска: 8.2
Этот сериал был снят в Казахстане. Расследование одного жестокого убийства неожиданно вырывает из прошлого главного героя давно похороненные тайны.
Следователю для поимки преступника приходится вновь столкнуться с собственными демонами, которых он пытался забыть. Атмосферная съемка и давящее чувство неизбежности затягивают с первых минут.
«Монстр: История Джеффри Дамера» (2022)
Рейтинг Кинопоиска: 7.4
Этот сериал от Netflix – леденящий душу взгляд на жизнь одного из самых чудовищных серийных убийц в истории Америки. Он не просто перечисляет преступления, а пытается понять, как в человеке рождается такое абсолютное зло.
Игра Эвана Питерса («Американская история ужасов») в роли Дамера одновременно отталкивает и завораживает, оставляя после просмотра тяжелое послевкусие.
«Душегубы» (2021)
Рейтинг Кинопоиска: 8.3
Этот ретродетектив погружает в реальные дела серийных убийц в СССР. В первом сезоне столичный следователь Ипатьев приезжает в Витебск, чтобы поймать «душителя», и сталкивается с коррумпированными местными коллегами, которые фабрикуют дела, прикрывая маньяка.
Во втором сезоне его ждёт ещё более мрачная история. В Москве объявляется сбежавший из психбольницы маньяк-каннибал Самойлов, и Ипатьев снова вступает в опасную игру.
«Фишер» (2023)
Рейтинг Кинопоиска: 7.9
Об этом российском проекте с Иваном Янковским наслышаны многие. Маньяк, оставляющий после себя не только жертв, но и зашифрованные послания, бросает вызов следствию.
Чтобы найти убийцу, главные герои вынуждены думать как он, пытаясь проникнуть в его извращенную логику. С каждым новым эпизодом пазл усложняется, а ставки становятся все выше.
«Каштановый человечек» (2021)
Рейтинг Кинопоиска: 7.5
На месте загадочного и жестокого преступления находят маленькую куклу, слепленную из каштанов. Эта странная находка становится ключом к расследованию, которое свяжет воедино несколько запутанных дел.
Мрачная атмосфера Скандинавии и неторопливое, но очень детализированное расследование – вот что ждет поклонников качественных детективов.
«Хрустальный» (2021)
Рейтинг Кинопоиска: 8.2
Российский сериал, который погружает в гнетущую атмосферу провинциального города, охваченного страхом. На его улицах орудует хитрый и жестокий маньяк, а местные следователи вынуждены распутывать клубок старых обид и тайн.
Это классический детектив, щедро сдобренный психологической драмой и мрачными пейзажами. А в главной роли здесь звезда «Невского», актер Антон Васильев.
«Декстер» (2006-2013)
Рейтинг Кинопоиска: 8.3
Культовая история, которая заставила миллионы зрителей сопереживать серийному убийце. Главный герой – образцовый судмедэксперт, который в свободное время вершит собственное правосудие, устраняя недосягаемых для закона преступников.
Вечный конфликт между его темной сущностью и попытками вести нормальную жизнь создает неповторимое напряжение.
«Самка богомола» (2021)
Рейтинг Кинопоиска: 7.9
Еще один отечественный проект, в котором известная серийная убийца, отбывая пожизненный срок, получает шанс на смягчение приговора. Для этого ей приходится помочь полиции поймать маньяка-подражателя, который творит свои злодеяния, вдохновляясь ее методами.
Женский взгляд на преступление и наказание добавляет истории свежести и остроты.
«Ганнибал» (2013-2015)
Рейтинг Кинопоиска: 8.1
Этот сериал возводит ужас в ранг высокого искусства. Он рассказывает о сложных отношениях между специальным агентом Уиллом Грэмом и его наставником – блестящим психиатром и утонченным каннибалом Ганнибалом Лектером.
Невероятная визуальная эстетика, интеллектуальные диалоги и психологическая дуэль двух гениев не оставят равнодушным даже самого искушённого зрителя.
Ранее мы писали: Глушь, боль и человеческая воля: 6 фильмов о выживании в дикой природе с оценкой 7+, которые невозможно смотреть спокойно