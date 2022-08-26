Без фотошопа и позирования: вы удивитесь, как на самом деле выглядит звезда «ВИА Гры» Седокова

В соцсетях Анна Седокова охотно делится с подписчиками откровенными снимками в бикини, оголяющими ее пикантные формы. Но оказалось, что реальная фигура певицы все это время сильно отличалась от того образа, который она демонстрировала фолловерам. Анна призналась, что занялась похудением после того, как в Сети появилось видео, на котором она дарит мужу Янису Тимме щенка.

В ролике она предстала без фотошопа и без особого позирования, поэтому все ее несовершенства очень заметны. Скриншот с видео облетел все Telegram-каналы, в которых комментаторы безжалостно отмечали, что «Седокова на массе» и имели в виду ее лишние кило. Теперь звезда «ВИА Гры» призналась, что сама критиковала себя за вес в 73,5 кг.

«Видели бы вы мое лицо, когда я подходила к зеркалу и видела там свое отражение», — заявила она.

Анна опубликовала честный снимок без ретуши, сделанный в начале июля. На фото певица предстала с лишним весом и крапивницей на коже. Сейчас Седокова уже сбросила 5 килограммов, активно занимается спортом и ограничивает себя в питании. Поэтому для эффектных кадров ретушь ей вскоре не понадобится.