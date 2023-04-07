Без фотошопа и поставленного света: как выглядит Екатерина Климова в 45 лет (фото)
Правда вышла наружу.
Екатерина Климова славится своей потрясающей красотой и вечной молодостью. Поклонники заметили, что с годами актриса совсем не меняется. Одни уверены, что все дело в пластике. Другие грешат на любовь звезды к фотошопу.
На снимках в соцсетях внешность знаменитости действительно безупречна. Но и без ретуши и поставленного света 45-летняя Климова выглядит гораздо моложе своего возраста. Это стало очевидным после того, как она засветилась в YouTube-шоу «Стрелец-молодец!».
Во время интервью Климова призналась, что ее часто спрашивают о секретах красоты. Актриса задумалась над тем, чтобы создать свой блог или канал на эту тему. Некоторыми хитростями она поделилась и в беседе с Надеждой Стрелец.
«Я не высыпаюсь, не пью достаточное количество воды, но я точно знаю, к чему надо стремиться. Важно не только то, что мы едим, но и то, что мы говорим — наши мысли, то, что мы носим в себе как в сосуде. Можно превратиться в злобную старушку и поэтому», — подметила Климова.