Без фотошопа и поставленного света: как выглядит Екатерина Климова в 45 лет (фото)

Екатерина Климова славится своей потрясающей красотой и вечной молодостью. Поклонники заметили, что с годами актриса совсем не меняется. Одни уверены, что все дело в пластике. Другие грешат на любовь звезды к фотошопу.

На снимках в соцсетях внешность знаменитости действительно безупречна. Но и без ретуши и поставленного света 45-летняя Климова выглядит гораздо моложе своего возраста. Это стало очевидным после того, как она засветилась в YouTube-шоу «Стрелец-молодец! ».

Во время интервью Климова призналась, что ее часто спрашивают о секретах красоты. Актриса задумалась над тем, чтобы создать свой блог или канал на эту тему. Некоторыми хитростями она поделилась и в беседе с Надеждой Стрелец.