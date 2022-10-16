Без фотошопа и фильтров не так хороша: как в обычной жизни выглядит 53-летняя Лопес

Даже в свои 53 певица и актриса Дженнифер Лопес считается эталоном красоты. Артистка тратит долгие часы на занятия в спортзале и держит строгую диету. А недавно во всем мире обсуждали фото Лопес в белом платье со свадебной церемонии с Беном Аффлеком – звездная красавица выглядела не хуже юных невест.

Однако годы берут свое.

Это в соцсетях Дженнифер Лопес выглядит идеально с помощью ретуши, а на «живых» фото певицы с ковровых дорожек и светских мероприятий заметны ее недостатки. Лицо Лопес покрывают мелкие морщинки, а ее кожа не такая упругая, как на фото, которые публикует сама звезда. Впрочем, все равно трудно не признать, что Дженнифер Лопес выглядит превосходно – и с виду ей не дашь больше 40 лет.