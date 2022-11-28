Без фотошопа: глазам не поверите, увидев амазонку из «Конана-варвара» 40 лет спустя

Грейс Джонс блистала на экране в образе амазонки Зулу в популярном фильме «Конан-варвар». Премьера боевика состоялась в далеком 1984 году. Казалось бы, с тех пор немало воды утекло, но артистка по-прежнему великолепна.

Сегодня знаменитости уже 74 года. Стоит признать, что Джонс прославилась не только благодаря актерскому и вокальному таланту, но и благодаря яркой внешности и необычным предпочтениям в одежде и макияже. К слову, актриса осталась верна своим вкусам. К тому же ей удалось сохранить потрясающую стройность и красоту.

Звезда не спешит завершать свою карьеру: она продолжает заниматься музыкой, появляется в разных ток-шоу, посещает светские мероприятия, на которых охотно позирует фотографам. На снимках, где нет ни капли фотошопа, Джонс может похвастаться фигурой молоденькой девушки, что немало впечатляет ее фанатов и злит хейтеров.