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Без фотошопа: честное фото Яны Рудковской вызвало настоящий переполох

12 июня 2023 21:00
Без фотошопа: честное фото Яны Рудковской вызвало настоящий переполох

Не помог даже макияж.

В последние годы Яна Рудковская известна публике вовсе не благодаря своим продюсерским успехам. Она стала модным инфлюэнсером, и теперь общественность интересуется ее дизайнерскими нарядами. Впрочем, перемены заметны не только в стиле звезды.

Шоувумен занялась своими соцсетями, в которых она выкладывает лишь идеальные снимки. На многих из них отчетливо виден фотошоп, что не остается без внимания пользователей. Однако недавно супруга Плющенко поразила подписчиков откровенным видео.

На нем Рудковская была без ретуши, продемонстрировав поклонникам свои естественные черты лица. Даже плотный макияж с акцентом на глазах не скрыл морщины звезды. А на фоне недавно омолодившегося Киркорова шоувумен казалась немного старше своего возраста. Похоже, что она сменила приоритеты, поэтому вместо идеальной картинки в соцсетях уделяет время себе и близким.

Без фотошопа: честное фото Яны Рудковской вызвало настоящий переполох
Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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