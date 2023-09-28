Без фонограммы: люди ахнули, услышав пение шансонье Новикова

Александр Новиков не только популярный артист, но и один из самых любимых членов жюри на вокальном шоу «Три аккорда». Стоило ему сообщить об уходе с проекта, как публика тут же начала скучать по шансонье.

Но расставаться с любимцем навсегда не придется. Артист активно занимается музыкальной карьерой и нередко радует свою аудиторию новыми записями. От живого исполнения песни «Той нет» поклонники певца пришли в безумный восторг.

На канале «Песни из старой тетради» фанаты оставили множество комментариев, где делились впечатлениями от услышанного. Как всегда, Александр Новиков выступал без фонограммы, что порадовало зрителей еще больше. Живое пение звезды шансона ничем не уступает студийным записям. «Слезы выступают», «Замечательный исполнитель, прекрасная песня», — пишут пользователи под видео.