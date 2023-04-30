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Без фирменных очков: в Сеть угодило удивительное фото Дианы Гурцкая

30 апреля 2023 07:40
Без фирменных очков: в Сеть угодило удивительное фото Дианы Гурцкая

В детстве знаменитость выглядела совершенно иначе.

Диана Гурцкая с самого начала карьеры появляется на публике в солнцезащитных очках. Незрячая артистка никогда не снимает аксессуар, из-за чего многие поклонники даже не представляют, как она выглядит без него. Редко артистка делится и своими архивными снимками, однако не так давно в Сети появилось старинное фото, где будущая певица предстает еще совсем ребенком.

В кадре Гурцкая позирует вместе со своей матерью Заирой. Родственница бережно обнимает девочку, которая смотрит в пустоту: с рождения Диана страдает от проблем со зрением.

Пользователи Сети были шокированы откровенным снимком артистки. Обсуждая кадр, они отметили, как Гурцкая похожа на свою мать и как трогательно выглядела в детстве. Также они с удивлением отметили, что в детстве будущая знаменитость еще не носила очки, поэтому очень беззащитно выглядела без них.

Без фирменных очков: в Сеть угодило удивительное фото Дианы Гурцкая
Фото: Global Look Press, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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