Без фирменной челки Варлей мало кто видел: все из-за несчастного случая

Наталья Варлей известна как яркими ролями, так и эффектным внешним видом. Именно она сделала каре с челкой одной из самых популярных причесок в СССР. При этом мало кто догадывался, почему знаменитость предпочитала именно эту стрижку.

Переломный эпизод произошел еще в самом начале карьеры Варлей. В то время она выступала в цирке и в ее программу входил весьма опасный номер, в котором она парила под куполом на трапеции. Для выполнения трюка ей необходим был ассистент, которым стал Борис Руденко. Помощник ответственно страховал знаменитость, но, как оказалось, был в нее влюблен. И во время гастролей в Волгограде признался артистке в любви, а после поставил ее перед выбором: или они женятся, или он навсегда уходит из цирка.

Варлей отказала Борису и осталась без ассистента. Руководство не могло отменить такой эффектный номер, поэтому назначило артистке в помощники молодого работника цирка. Не имея должного опыта, он случайно отпустил веревку в самый важный момент, и Варлей полетела вниз из-под купола. Помощник, несмотря на свою оплошность, тут же исправил ситуацию, но стул, который был также под куполом, ударил актрису ножкой прямо в лоб.

Инцидент привел к огромному синяку на лице Варлей. Артистка не могла себе позволить пропускать выступления, поэтому в гримерной тут же выстригла челку. Первое время она носила новую прическу из необходимости, однако привыкла к ней и после уже не изменяла своему фирменному каре.