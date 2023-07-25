Без фильтров не узнать: как выглядит Маша Малиновская после пластики, о которой жалеет

Телеведущая Маша Малиновская сделала множество пластических операций. Ее лицо преобразилось до неузнаваемости. Женщина признается, что очень жалеет из-за всех внесенных изменений.

Сегодня Малиновская готова честно рассказать про всю пластику, к которой она прибегала в жизни. Она увеличивала грудь, удаляла комочки Биша, корректировала форму носа и делала инъекции для увеличения губ. И, хотя грудь ведущая смогла снова уменьшить, все остальные изменения оказались необратимы. Сегодня Маша мало напоминает ту юную красотку, которой она впервые появилась на экране.

Недавно Малиновской попалось на глаза фото из ее юности, и оно только сильнее расстроило женщину. Она признается, что была слишком молода и сделала ошибку, впервые обратившись к пластическим хирургам. Сегодня Маша видит, что была красавицей, а превратилась в одну из тысяч одинаковых женщин, которые меняют себя в угоду моде.

Сегодня телеведущей удалось отказаться от многих изменений в себе: она вернула нормальный размер груди и перестала делать уколы в губы, но уникальная красота Малиновской, увы, осталась в прошлом.