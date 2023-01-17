Без фильтров и макияжа: как выглядит 67-летняя Долина на самом деле (фото)

Лариса Долина из тех звезд шоу-бизнеса, кто поддерживает тесную связь с поклонниками в социальных сетях. Звезда постоянно радует фанатов новыми фотографиями, на которых чаще всего запечатлена при полном параде. Теперь же артистка обнародовала кадры, где предстала совсем другой.

В микроблоге исполнительницы появились пляжные снимки. Перед камерой Долина похвасталась своей естественной красотой — она отказалась от макияжа и фильтров. Кроме того, знаменитость продемонстрировала стройную фигуру, облачившись в топ и короткие шорты.

Подписчики звезды тут же принялись обсуждать ее внешность. Многие оценили загар Долиной, но уточнили, что знаменитость рискует серьезно навредить себе. «Беречься надо в таком возрасте, много пигментных пятен появилось», — подметил один из фанатов.

Были и такие, кто обратил внимание на кудрявые волосы артистки: Лариса Александровна уточнила, что ее локоны вьющиеся от природы. Другие же засыпали Долину комплиментами. «Шикарно выглядит», «Пример для подражания», — подчеркнули интернет-пользователи в комментариях.