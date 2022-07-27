Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения

66-летняя Лариса Долина честно показала преображение перед одной из фотосессий своим подписчикам в соцсетях. Она опубликовала видео в Telegram-канале, в котором запечатлено, как артистка прибывает на локацию, собирается на съемку и меняет несколько нарядов. На площадку же Долина приехала абсолютно без косметики в модной рваной футболке и широких брюках.

В ролике крупным планом показано лицо певицы без фильтров и макияжа. Гримеры сделали ей яркий образ с акцентом на глаза. Благодаря работе мастеров морщинки исчезли. Весь процесс омоложения артистки продемонстрирован на видео.

За время фотосета Долина примерила несколько экстравагантных нарядов: длинное темное платье с разрезом и глубоким декольте, наряд из обтягивающего кожаного жакета и короткой блестящей юбки, а также ярко-красный костюм. Кроме того, певица засветилась в узком комбинезоне с облегающим корсетом-боди. В подписи к ролику артистка призналась, что фотосессии для нее — настоящая мука, поэтому ей куда проще отработать несколько концертов.