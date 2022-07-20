Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике

Анжелика Варум шокировала поклонников, появившись на дне рождения Леонида Агутина. Супруг знаменитости встретил свое 54-летие.

Вот уже несколько месяцев популярная исполнительница активно скрывает подробности своей жизни. Певица не дает концерты, не ведет свои социальные сети и даже не общается с прессой. В связи с этим среди поклонников начали распространяться слухи, что она отправилась жить за границу. Некоторые даже были уверены, что певица страдает от серьезного заболевания. Но, как оказалось, это не так. В своем блоге актер Оскар Кучера показал, как проходит празднование дня рождения Леонида Агутина, а на одном из снимков как раз можно увидеть Варум.

Как отметили пользователи Сети, исполнительница прекрасно выглядит, несмотря на свой возраст. В комментариях фанаты осыпали знаменитость комплиментами, оценив ее внешний вид и красоту.

«Анжелика просто супер», «Какая красотка, слов нет», — заметили подписчики.