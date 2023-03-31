Без фильтров и фотошопа: от 40-летней Марины Александровой глаз не отвести (фото)

Марина Александрова считается одной из самых очаровательных актрис российского кино. В прошлом году она отметила свое 40-летие, и, стоит признать, ей удалось сохранить себя в превосходной форме.

Недавно актриса поделилась своим снимком в соцсетях. Она выложила естественное фото без фильтров и удивила поклонников своей внешностью. Александрова ничуть не изменилась за последние 20 лет: у нее по-прежнему гладкая и красивая кожа, обворожительная улыбка и моложавый вид. Марина выглядит как девушка лет 20-25, а красная помада совсем ее не старит, а только подчеркивает красоту актрисы.

Эффектная внешность Александровой не стала гарантией безоблачного счастья в личной жизни. Прежде чем встретить того единственного, ей пришлось пережить немало разочарований. Марина два года встречалась с красавцем Александром Домогаровым, но вечные скандалы разрушили их любовь. Затем она вышла замуж за Ивана Стебунова, но и эти отношения развалились. Сегодня Александрова замужем за режиссером Андреем Болтенко, с которым она воспитывает двоих детей. Актриса, наконец, обрела долгожданное счастье.