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Без этой закуски в СССР не обходилось ни одно застолье: странно, что сейчас готовят единицы

13 ноября 2023 19:45
Без этой закуски в СССР не обходилось ни одно застолье: странно, что сейчас готовят единицы

Некогда популярный рецепт вышел из моды.

Одной из самых популярных закусок во времена СССР была квашеная капуста. Каждую осень в семьях по всей стране готовили запасы этого блюда, которые старались растянуть до следующего года. Однако с годами популярность капусты заметно упала.

Приготовить же закуску, которая отличается не только вкусом, но и пользой для всего организма, сможет любая хозяйка. Для нее понадобится капуста белокочанная, морковь, вода и специи. В первую очередь нужно промыть овощи и нарезать их как можно тоньше. Потом подготовить рассол, размешав соль и сахар. После — заложить в банки капусту с морковью, залить рассолом и добавить перец горошком.

Закуске в банках нужно дать несколько дней настояться: капуста должна пропитаться рассолом. Но уже через неделю все точно будет готово к употреблению и порадует гостей любимым вкусом.

Фото: Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" 1975
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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